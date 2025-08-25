Суд позбавив волі чоловіка, який обікрав будівлю воїна ЗСУ

Молоток судді. Фото: Pexels

У Дніпрі судили чоловіка, який пограбував будинок військовослужбовця. За скоєне громадянин отримав покарання.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у квітні жителі Новокодацького району звернулися до поліції після того, як почули підрозділі звуки з будинку свого сусіда — військовослужбовця, який у цей час перебував на передовій.

"Люди вирішили перевірити оселю та застали всередині невідомого чоловіка, який намагався втекти з майном господаря. Сусіди зупинили грабіжника на місці та передали його правоохоронцям", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали підозрюваного. Як з’ясувалося, він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Рішення суду

Слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Після розгляду справи суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та ухвалив вирок — покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Черкаській області судили чоловіка, який вдруге вкрав транспортний засіб. Проте його затримали поліцейські.

Також ми повідомляли, що у Рівному судили волонтера, який привозив авто в Україну у якості гуманітарної допомоги ЗСУ, проте насправді їх продавав.