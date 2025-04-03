На Закарпатье мужчина избил пограничника — какое наказание избрал для него суд

Здание Ужгородского горрайонного суда. Фото иллюстративное: ug.zk.court.gov.ua

В Закарпатской области мужчина избил представителя ГПСУ. Нападение он совершил, чтобы сбежать из Украины.

Об этом говорится в приговоре, который Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области вынес 17 марта.

Читайте также:

Детали дела

В ноябре 2024 года возле села Гута Ужгородского района, на расстоянии 50 метров от границы со Словакией, фигурант подбежал к пограничнику и около 15 раз ударил охранника государственного рубежа по голове. Нарушитель действовал вместе с сообщником. Последний выхватил у представителя ГПСУ пистолет Макарова. После этого злоумышленники побежали в направлении границы, однако убежать нападающему не удалось.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал. Мужчина признался, что к потерпевшему не имел никаких претензий, однако решил его избить, потому что хотел попасть за границу. Нарушителя признали виновным в насилии и присвоении оружия. За содеянное он должен был провести пять лет в тюрьме, однако наказание заменили тремя годами условного срока.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Волынской области пограничница позволила трем военнообязанным мужчинам пересечь границу. Ее приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что в Ужгороде мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. За это ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.