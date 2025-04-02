Суд покарав чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Ужгороді судили чоловіка, який отримав бойову повістку, але категорично відмовився від мобілізації. За це його позбавили волі на декілька років.

Про це пише ТСН з посиланням на вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2024 року чоловіка визнали придатним до проходження військової служби. Втім, він категорично відмовився виконати мобілізаційне розпорядження.

На судовому засіданні обвинувачений своєї провини не визнав. Він стверджував, що нібито вже бере участь в "ІТ-армії" та зловживає психостимуляторами. За його словами, 30 квітня 2024 року його затримали представники РТЦК та СП, після чого він пройшов огляд військово-лікарською комісією. Далі його направили на Яворівський полігон Львівської області для проходження військової служби, однак там уповноважені особи військової частини відмовили йому у зарахуванні.

Наступного дня, 31 квітня, чоловіка відправили до іншої військової частини, проте ситуація повторилася — його знову не допустили до служби. У ніч проти 1 травня його доправили до військової частини Національної гвардії України, де він знову зіткнувся з аналогічною відмовою.

Чоловік також заявив, що в ТЦК йому порадили написати заяву про відмову від мобілізації, і він виконав цю рекомендацію. Однак у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що він навмисно та категорично відмовився виконати мобілізаційне розпорядження.

Рішення суду

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судили військовослужбовця із Запорізької області, який понад рік перебував поза межами військової частини (здійснив СЗЧ). За це його позбавили волі на п'ять років.

Також ми писали, що на Вінниччині судили начальника ТЦК, який не виконував мобілізаційний план.