Суд наказал мужчину, который категорически отказался от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ужгороде судили мужчину, который получил боевую повестку, но категорически отказался от мобилизации. За это его лишили свободы на несколько лет.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2024 года мужчину признали годным к прохождению военной службы. Впрочем, он категорически отказался выполнить мобилизационное распоряжение.

На судебном заседании обвиняемый своей вины не признал. Он утверждал, что якобы уже участвует в "IТ-армии" и злоупотребляет психостимуляторами. По его словам, 30 апреля 2024 года его задержали представители РТЦК и СП, после чего он прошел осмотр военно-врачебной комиссией. Далее его направили на Яворовский полигон Львовской области для прохождения военной службы, однако там уполномоченные лица воинской части отказали ему в зачислении.

На следующий день, 31 апреля, мужчину отправили в другую воинскую часть, однако ситуация повторилась — его снова не допустили к службе. В ночь на 1 мая его доставили в воинскую часть Национальной гвардии Украины, где он снова столкнулся с аналогичным отказом.

Мужчина также заявил, что в ТЦК ему посоветовали написать заявление об отказе от мобилизации, и он выполнил эту рекомендацию. Однако в материалах уголовного производства содержатся сведения о том, что он намеренно и категорически отказался выполнить мобилизационное распоряжение.

Решение суда

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львове судили военнослужащего из Запорожской области, который более года находился за пределами воинской части (совершил СЗЧ). За это его лишили свободы на пять лет.

Также мы писали, что в Винницкой области судили начальника ТЦК, который не выполнял мобилизационный план.