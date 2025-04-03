Прикордонниця дозволила чоловікам виїхати з України — як її покарав суд

Прикордонниця перевіряє документи чоловіка. Фото ілюстративне: shoppingpl.com

Молодша інспекторка прикордонної служби прикордонного пункту "Устилуг — Зосин" дозволила військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон України. За таку "послугу" вона отримала від утікачів грошову винагороду.

Про це йдеться у вироку, який Володимир-Волинський міський суд Волинської області ухвалив 27 березня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка була у змові з адміністраторами Telegram-каналу, в якому підшукували охочих виїхати за межі України. Трьом військовозобов'язаним чоловікам, кожен із яких заплатив їй 3,5 тисячі доларів, охоронниця держрубежу під час своєї зміни дозволила покинути Україну. Жінка перевірила документи "мандрівників", однак не внесла відомості про те, що вони перетнули кордон, до інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1".

Рішення суду

Прикордонницю визнали винною в незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України за попередньою змовою групою людей і з використанням службового становища. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення та до трьох років позбавленням права обіймати посади у ДПСУ, однак замінили це покарання двома роками іспитового строку.

Вирок набуде чинності за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові неповнолітня дівчина зняла інтимне відео зі своїм хлопцем. За це судили її бабусю.

Також ми повідомляли, що працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Свої права чоловік захистив у суді.