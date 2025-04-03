Пограничница позволила мужчинам выехать из Украины — как ее наказал суд

Пограничница проверяет документы мужчины. Фото иллюстративное: shoppingpl.com

Младшая инспектор пограничной службы пограничного пункта "Устилуг — Зосин" позволила военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу Украины. За такую "услугу" она получила от беглецов денежное вознаграждение.

Об этом говорится в приговоре, который Владимир-Волынский городской суд Волынской области принял 27 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка была в сговоре с администраторами Telegram-канала, в котором подыскивали желающих выехать за пределы Украины. Трем военнообязанным мужчинам, каждый из которых заплатил ей 3,5 тысячи долларов, охранница госграницы во время своей смены позволила покинуть Украину. Женщина проверила документы "путешественников", однако не внесла сведения о том, что они пересекли границу, в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему "Гарт-1".

Решение суда

Пограничницу признали виновной в незаконной переправке мужчин через государственную границу Украины по предварительному сговору группой людей и с использованием служебного положения. Женщину приговорили к пяти годам заключения и к трем годам лишения права занимать должности в ГПСУ, однако заменили это наказание двумя годами испытательного срока.

Приговор вступит в силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

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