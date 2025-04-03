На Закарпатті чоловік побив прикордонника — яке покарання обрав для нього суд

Будівля Ужгородського міськрайонного суду. Фото ілюстративне: ug.zk.court.gov.ua

У Закарпатській області чоловік побив представника ДПСУ. Напад він скоїв, аби втекти з України.

Про це йдеться у вироку, який Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 17 березня.

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Деталі справи

У листопада 2024 року біля села Гута Ужгородського району, на відстані 50 метрів від кордону зі Словаччиною, фігурант підбіг до прикордонника та близько 15 разів ударив охоронця державного рубежу по голові. Порушник діяв разом зі спільником. Останній вихопив у представника ДПСУ пістолет Макарова. Після цього зловмисники побігли в напрямку кордону, однак утекти нападнику не вдалося.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував. Чоловік зізнввся, що до потерпілого не мав жодних претензій, однак вирішив його побити, тому що хотів потрапити за кордон. Порушника визнали винним у насильстві та привласненні зброї. За вчинене він мав провести п'ять років у в'язниці, однак покарання замінили трьома роками умовного терміну.

Вирок ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Волинській області прикордонниця дозволила трьом військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. Її засудили до іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Ужгороді чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. За це йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.