Подделка военных документов — светящий за это штраф

Судебный зал. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА

Перечинский районный суд признал виновным уроженца села Березово Хустского района Закарпатской области в подделке документов. За это его приговорили к штрафу в размере 11,9 тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре Печеринского райсуда от 6 декабря 2024 года.

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Как пишет Zaxid.net, речь идет о Виталии Вовчке.

В приговоре суда отмечено, что в марте 2023 года Вовчок, работавший поваром в киевском кафе Very Well, подделал документы, чтобы избежать мобилизации.

С помощью Photoshop, Figma и Microsoft Word он изготовил временное удостоверение военнообязанного с отметкой об исключении из учета и справку военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе.

Эти поддельные документы Вовчок предоставил пограничникам на одном из блокпостов в Закарпатской области.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд учел положительную характеристику обвиняемого, а также тот факт, что он не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Судья признал Виталия Вовчка виновным в подделке и использовании документов, назначив ему штраф в размере 11,9 тысячи гривен в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове общественная организация без разрешения построила шестиэтажный дом. Суд принял решение о демонтаже незаконной многоэтажки.

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