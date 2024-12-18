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Чоловік підробив військові документи — що вирішив суд

18 грудня 2024 23:03
Катерина Османська - Редактор
Підробка військових документів — який за це світить штраф
Судова зала. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА
Катерина Османська - Редактор

Перечинський районний суд визнав винним уродженця села Березово Хустського району Закарпатської області, у підробці документів. За це його засудили до штрафу у розмірі 11,9 тисячі гривень.  

Про це йдеться у вироку Печеринського райсуду від 6 грудня 2024 року.

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Як пише Zaxid.net, мова йде про Віталія Вовчка.

У вироку суду зазначено, що у березні 2023 року Вовчок, який працював кухарем у київському кафе Very Well, підробив документи, щоб уникнути мобілізації.  

За допомогою програм Photoshop, Figma та Microsoft Word він виготовив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про виключення з обліку та довідку військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби.  

Ці підроблені документи Вовчок надав прикордонникам на одному з блокпостів у Закарпатській області.  

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Суд врахував позитивну характеристику обвинуваченого, а також той факт, що він не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.  

Суддя визнав Віталія Вовчка винним у підробці та використанні документів, призначивши йому штраф у розмірі 11,9 тисячі гривень відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України.  

Нагадаємо, у Львові громадська організація без дозволу звела шестиповерховий будинок. Суд ухвалив рішення про демонтаж незаконної багатоповерхівки.

Також ми повідомляли, що в Полтаві пенсіонер поширював у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнську пропаганду й комуністичну символіку, закликаючи приєднати українські території до Росії. Чоловіка засудили до одного року іспитового терміну.

суд армія мобілізація документи війна в Україні підробки судові рішення

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