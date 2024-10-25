Як суд покарав за підробку документів страхового агента із Хмельницького

Будівля Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області. Фото: kmm.km.court.gov.ua

У Хмельницькому страховий агент Олег Райман підробив чоловіку документи, аби той мав змогу виїхати до Литви. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив у понеділок, 21 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2021 році обвинувачений пообіцяв за 145 тисяч гривень організувати своєму клієнту безперешкодний виїзд до Литви. Для цього він підробив для "мандрівника" паспорт, водійське посвідчення й ідентифікаційну картку громадянина Литви. Порушник спіймався на гарячому в жовтні 2021 року: під час передачі фальшивих документів і отримання частини хабара.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант не визнав свою провину і відмовився від надання свідчень. Також він заявив, що справа є сфальсифікованою, а до вчинення злочину його підбурили правоохоронні органи.

Суд визнав порушника винним в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України, підробленні документів та їх збуті (частина третя статті 332 та частина третя статті 358 Кримінального кодексу України). За вчинене страховий агент має провести за ґратами сім років. Також планують конфіскувати все його майно, крім житла. Щоправда, вирок ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.

Нагадаємо, у Львові громадська організація без дозволу звела шестиповерховий будинок. Суд ухвалив рішення про демонтаж незаконної багатоповерхівки.

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