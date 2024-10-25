Как суд наказал за подделку документов страхового агента из Хмельницкого

Здание Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области. Фото: kmm.km.court.gov.ua

В Хмельницком страховой агент Олег Райман подделал мужчине документы, чтобы тот мог выехать в Литву. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области вынес в понедельник, 21 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2021 году обвиняемый пообещал за 145 тысяч гривен организовать своему клиенту беспрепятственный выезд в Литву. Для этого он подделал для "путешественника" паспорт, водительское удостоверение и идентификационную карточку гражданина Литвы. Нарушитель попался с поличным в октябре 2021 года: во время передачи фальшивых документов и получения части взятки.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурант не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Также он заявил, что дело сфальсифицировано, а к совершению преступления его подстрекали правоохранительные органы.

Суд признал нарушителя виновным в организации незаконной переправки человека через государственную границу Украины, подлоге документов и их сбыте (часть третья статьи 332 и часть третья статьи 358 Уголовного кодекса Украины). За совершенное страховой агент должен провести за решеткой семь лет. Также планируют конфисковать все его имущество, кроме жилья. Правда, приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловано путем подачи апелляции.

Напомним, во Львове общественная организация без разрешения построила шестиэтажный дом. Суд принял решение о демонтаже незаконной многоэтажки.

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