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Закликав приєднати Україну до Росії — як суд Полтави покарав пенсіонера

23 жовтня 2024 21:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Полтаві судили пенсіонера, який закликав приєднати Україну до Росії
Октябрський районний суд м. Полтави. Фото: Судова влада України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Октябрський районний суд Полтави визнав винним 66-річного пенсіонера.У 2022-2023 роках активно поширював антиукраїнську пропаганду та комуністичну символіку в забороненій в Україні соцмережі "Однокласснікі". Суд призначив чоловікові один рік іспитового терміну.

Про це говориться у Єдиному реєстрі судових рішень

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Деталі страви

Уродженець Полтави, раніше не мав судимостей і підтримував дії держави-агресора. Його обвинувачували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за поширення матеріалів із закликами до зміни меж державного кордону України, а також за повторне розповсюдження комуністичної символіки. Також слідство зафіксували численні епізоди поширення ворожої пропаганди, зокрема заклики приєднати території України до Росії.

Рішення суду

Наприкінці серпня цього року пенсіонер уклав угоду з прокурором, визнавши свою провину в інкримінованих злочинах. Відповідно до угоди, пенсіонера звільнили від п'ятирічного ув'язнення, призначивши йому річний іспитовий термін. Крім того, чоловік зобов'язаний сплатити 65 тисяч гривень для покриття витрат на залучення експерта, який надавав висновки щодо поширених матеріалів. Також, за рішенням суду, у пенсіонера конфіскували смартфон, з якого він репостив дописи з антиукраїнською пропагандою та комуністичною символікою.

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram. 

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.

суд судові рішення Україна пенсіонери війна в Україні

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