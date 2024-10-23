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Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

23 октября 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Полтаве судили пенсионера, призвавшего присоединить Украину к России
Октябрьский районный суд Полтавы. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Октябрьский районный суд Полтавы признал виновным 66-летнего пенсионера. В 2022-2023 годах активно распространял антиукраинскую пропаганду и коммунистическую символику в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". Суд назначил мужчине один год испытательного срока.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец Полтавы ранее не имел судимостей и поддерживал действия государства-агрессора. Его обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за распространение материалов с призывами к изменению границ государственной границы Украины, а также за повторное распространение коммунистической символики. Также следствие зафиксировало многочисленные эпизоды распространения вражеской пропаганды, в частности призывы присоединить территории Украины к России.

Решение суда

В конце августа этого года пенсионер заключил соглашение с прокурором, признав свою вину в инкриминируемых преступлениях. Согласно соглашению, пенсионера освободили от пятилетнего заключения, назначив ему годовой испытательный срок. Кроме того, мужчина обязан оплатить 65 тысяч гривен для покрытия расходов на привлечение эксперта, который давал выводы о распространенных материалах. Также по решению суда у пенсионера конфисковали смартфон, с которого он репостил сообщения с антиукраинской пропагандой и коммунистической символикой.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу, потому что хотел помогать больной матери.

суд судебные решения Украина пенсионеры война в Украине

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