Суд оштрафовал мужчину, который подделал документ для отсрочки от мобилизации

В Калуше Ивано-Франковской области судили мужчину, который подделал справку о постоянном уходе за отцом, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2025 года мужчина распечатал на принтере бланк акта об осуществлении ухода за своим отцом. В этом документе он самостоятельно заполнил все необходимые поля, поставил подписи членов врачебной комиссии и подпись своего отца.

После этого обвиняемый отправил поддельный акт почтовым отправлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Решение суда

При рассмотрении дела в Калушском горрайонном суде Ивано-Франковской области обвиняемый, житель Калуша, полностью признал свою вину в содеянном. В результате суд признал его виновным в подделке и использовании официального документа и назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

Также мы информировали, что в Николаевской области мужчина получил боевую повестку, но не пришел в ТЦК, уклонившись тем самым от мобилизации. За это суд лишил его свободы.