Україна
Главная Новости дня Мужчина подделал справку для отсрочки - что решил суд

Мужчина подделал справку для отсрочки - что решил суд

Дата публикации 19 октября 2025 03:32
обновлено: 03:37
Суд оштрафовал мужчину, который подделал документ для отсрочки от мобилизации
Молоток судьи. Фото иллюстративное: pexels

В Калуше Ивано-Франковской области судили мужчину, который подделал справку о постоянном уходе за отцом, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2025 года мужчина распечатал на принтере бланк акта об осуществлении ухода за своим отцом. В этом документе он самостоятельно заполнил все необходимые поля, поставил подписи членов врачебной комиссии и подпись своего отца.

После этого обвиняемый отправил поддельный акт почтовым отправлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Решение суда

При рассмотрении дела в Калушском горрайонном суде Ивано-Франковской области обвиняемый, житель Калуша, полностью признал свою вину в содеянном. В результате суд признал его виновным в подделке и использовании официального документа и назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

Напомним, недавно мы писали, что в Ивано-Франковске судили военного, который за взятку обещал помочь с отсрочкой двум мужчинам. За это ему назначили штраф.

Также мы информировали, что в Николаевской области мужчина получил боевую повестку, но не пришел в ТЦК, уклонившись тем самым от мобилизации. За это суд лишил его свободы.

суд Ивано-Франковская область мобилизация война в Украине отсрочка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
