Мужчина уклонился от мобилизации — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 00:45
обновлено: 00:50
Суд лишил свободы мужчину, который уклонился от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Николаевской области судили мужчину, который получил боевую повестку, однако уклонился от мобилизации. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". 

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, житель Гороховской объединенной территориальной общины был признан годным к прохождению военной службы по состоянию здоровья, что подтверждено заключением военно-врачебной комиссии.

Под личную подпись он получил повестку с указанием даты прибытия в территориальный центр комплектования.

Однако в определенный день мужчина без уважительных причин в ТЦК не явился.

Таким образом, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства, фактически уклонившись от прохождения военной службы.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что мужчина виновен в уклонении от прохождения военной службы по мобилизации, что предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

По решению суда, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, недавно мы писали, что в Кропивницком судили мужчину, который тоже получил боевую повестку, но потом не прибыл в ТЦК. Он тоже получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Полтаве мужчина распылил газовый перцовый баллон в глаза военному ТЦК и полицейскому. Суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
