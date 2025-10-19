Суд позбавив волі чоловіка, який ухилився від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Миколаївській області судили чоловіка, який отримав бойову повістку, однак ухилився від мобілізації. За скоєне суд призначив покарання.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець Горохівської об'єднаної територіальної громади був визнаний придатним до проходження військової служби за станом здоров’я, що підтверджено висновком військово-лікарської комісії.

Під особистий підпис він отримав повістку із зазначенням дати прибуття до територіального центру комплектування.

Однак у визначений день чоловік без поважних причин до ТЦК не з’явився.

Таким чином, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства, фактично ухилившись від проходження військової служби.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що чоловік винен в ухиленні від проходження військової служби під час мобілізації, що передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України.

За рішенням суду, йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

На цей момент вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кропивницькому судили чоловіка, який теж отримав бойову повістку, але потім не прибув до ТЦК. Він теж отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Полтаві чоловік розпилив газовий перцевий балон в очі військовому ТЦК та поліцейському. Суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.