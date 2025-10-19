Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік ухилився від мобілізації — як покарав суд

Чоловік ухилився від мобілізації — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 00:45
Оновлено: 00:50
Суд позбавив волі чоловіка, який ухилився від мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Миколаївській області судили чоловіка, який отримав бойову повістку, однак ухилився від мобілізації. За скоєне суд призначив покарання.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець Горохівської об'єднаної територіальної громади був визнаний придатним до проходження військової служби за станом здоров’я, що підтверджено висновком військово-лікарської комісії.

Під особистий підпис він отримав повістку із зазначенням дати прибуття до територіального центру комплектування.

Однак у визначений день чоловік без поважних причин до ТЦК не з’явився.

Таким чином, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства, фактично ухилившись від проходження військової служби.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що чоловік винен в ухиленні від проходження військової служби під час мобілізації, що передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України.

За рішенням суду, йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

На цей момент вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кропивницькому судили чоловіка, який теж отримав бойову повістку, але потім не прибув до ТЦК. Він теж отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Полтаві чоловік розпилив газовий перцевий балон в очі військовому ТЦК та поліцейському. Суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

суд Миколаївська область мобілізація ухилянти бойова повістка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації