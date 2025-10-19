Відео
Чоловік підробив довідку для відстрочки — що вирішив суд

Чоловік підробив довідку для відстрочки — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 03:37
Суд оштрафував чоловіка, який підробив документ задля відстрочки від мобілізації
Молоток судді. Фото ілюстративне: pexels

У Калуші Івано-Франківської області судили чоловіка, який підробив довідку про постійний догляд за батьком, щоб отримати відстрочку від мобілізації. За скоєне суд призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2025 року чоловік роздрукував на принтері бланк акта про здійснення догляду за своїм батьком. У цьому документі він самостійно заповнив усі необхідні поля, поставив підписи членів лікарської комісії та підпис свого батька.

Після цього обвинувачений відправив підроблений акт поштовим відправленням до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Рішення суду

Під час розгляду справи в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області обвинувачений, житель Калуша, повністю визнав свою вину у вчиненому. У результаті суд визнав його винним у підробленні та використанні офіційного документа й призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Івано-Франківську судили військового, який за хабар обіцяв допомогти із відстрочкою двом чоловікам. За це йому призначили штраф.

Також ми інформували, що у Миколаївській області чоловік отримав бойову повістку, але не прийшов до ТЦК, ухилившись тим самим від мобілізації. За це суд позбавив його волі.

суд Івано-Франківська область мобілізація війна в Україні відстрочка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
