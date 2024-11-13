Необновление учетных данных в ТЦК — в Сумской области мужчина в суде обжаловал штраф

Заречный районный суд г. Сумы. Фото: zr.su.court.gov.ua

В Сумской области военнообязанному выписали штраф за необновление учетных данных. Однако тот в суде доказал свою невиновность и суд отменил взыскание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Opendatabot.

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Детали дела

На жителя Сумской области наложили штраф за нарушение требований закона относительно своевременного представления учетных данных в военкомат. Начальник ТЦК наложил на военнообязанного штраф в размере 17000 гривен. В качестве основания были указаны нарушения Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также соответствующих постановлений Верховной Рады.

Военнообязанный обратился в суд, возражая против принятия решения, ссылаясь на то, что обновил свои данные в Центре предоставления административных услуг, о чем имеет подтверждающий документ.

Решение суда

Суд признал административное постановление неправомерным из-за нарушения процессуальных норм.

Также суд согласился, что принятое решение состоялось без участия истца и с нарушением процедуры, что делает его незаконным.

Решение ТЦК о взыскании штрафа в размере 17 000 гривен отменено.

Напомним, что на Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов, он не явился в ТЦК после очередной повестки.

Также Новини.LIVE писали, что в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации по недоказанности в его действиях состава уголовного преступления. В повестке была неправильно указана фамилия мужчины.