Неоновлення облікових даних у ТЦК — на Сумщині чоловік в суді оскаржив штраф

Зарічний районний суд м. Суми. Фото: zr.su.court.gov.ua

​​На Сумщині військовозобов'язаному виписали штраф за неоновлення облікових даних. Проте той в суді довів свою невинуватість й суд скасував стягнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Opendatabot.

Читайте також:

Деталі справи

На жителя Сумської області наклали штраф за порушення вимог закону щодо своєчасного подання облікових даних до військкомату. Начальник ТЦК наклав на військовозобов'язаного штраф у розмірі 17000 гривень. В якості підстави були зазначені порушення Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також відповідних постанов Верховної Ради.

Військовозобов'язаний звернувся до суду, заперечуючи проти ухвалення рішення, посилаючись на те, що оновив свої дані в Центрі надання адміністративних послуг, про що має підтверджуючий документ.

Рішення суду

​​Суд визнав адміністративну постанову неправомірною через порушення процесуальних норм.

Також суд погодився, що ухвалене рішення відбулося без участі позивача та з порушенням процедури, що робить його незаконним.

Рішення ТЦК про стягнення штрафу у розмірі 17 000 гривень скасовано.

Нагадаємо, що на Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.

Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. У повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.