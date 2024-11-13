Неоновлення облікових даних у ТЦК — на Сумщині чоловік в суді оскаржив штраф

Чоловік отримав штраф за неоновлення даних — що вирішив суд
На Сумщині військовозобов'язаному виписали штраф за неоновлення облікових даних. Проте той в суді довів свою невинуватість й суд скасував стягнення.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Opendatabot.
Деталі справи
На жителя Сумської області наклали штраф за порушення вимог закону щодо своєчасного подання облікових даних до військкомату. Начальник ТЦК наклав на військовозобов'язаного штраф у розмірі 17000 гривень. В якості підстави були зазначені порушення Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також відповідних постанов Верховної Ради.
Військовозобов'язаний звернувся до суду, заперечуючи проти ухвалення рішення, посилаючись на те, що оновив свої дані в Центрі надання адміністративних послуг, про що має підтверджуючий документ.
Рішення суду
Суд визнав адміністративну постанову неправомірною через порушення процесуальних норм.
Також суд погодився, що ухвалене рішення відбулося без участі позивача та з порушенням процедури, що робить його незаконним.
Рішення ТЦК про стягнення штрафу у розмірі 17 000 гривень скасовано.
Нагадаємо, що на Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.
Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. У повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.
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