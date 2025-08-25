Суд наказал рыбака, который выловил рыбы на 300 тысяч гривен

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Черниговской области судили мужчину, который в апреле 2025 года сетями наловил рыбы на 300 тысяч гривен. За это ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел в апреле в селе Смяч Черниговской области. Мужчине удалось выловить 189 рыбин, среди которых:

плотва обыкновенная — 138 штук на 215 832 гривны;

окунь обыкновенный — 7 штук на 22 134 гривны;

карась серебристый — 41 штука на 64 821 гривна;

ерш обыкновенный — 3 штуки на общую сумму 153 гривны.

Во время судебного заседания мужчина свою вину признал полностью. Он пояснил, имеет трудное затруднительное материальное положение, поэтому хотел поймать рыбу на продажу.

Решение суда

Новгород-Северский районный суд признал рыбака виновным по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред). Ему назначено наказание в виде одного года пробационного надзора.

Кроме того, мужчина обязан возместить государству ущерб в сумме 302 940 гривен.

Приговор может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

