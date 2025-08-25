Відео
Головна Новини дня Чоловік наловив риби на 300 тисяч гривень — чи покарав суд

Чоловік наловив риби на 300 тисяч гривень — чи покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 04:30
Суд покарав рибалку, який виловив риби на 300 тисяч гривень
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Чернігівській області судили чоловіка, який у квітні 2025 року сітками наловив риби на 300 тисяч гривень. За це йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у квітні в селі Смяч Чернігівської області. Чоловіку вдалось виловити 189 рибин, серед яких:

  • плітка звичайна — 138 штук на 215 832 гривні;
  • окунь звичайний — 7 штук на 22 134 гривні;
  • карась сріблястий — 41 штука на 64 821 гривня;
  • йорж звичайний — 3 штуки на загальну суму 153 гривні.

Під час судового засідання чоловік свою провину визнав повністю. Він пояснив, має скрутне скрутне матеріальне становище, тому хотів спіймати рибу на продаж.

Рішення суду

Новгород-Сіверський районний суд визнав рибалку винним за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду). Йому призначено покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Крім того, чоловік зобов’язаний відшкодувати державі збитки в сумі 302 940 гривень.

Вирок може бути оскаржений у Чернігівському апеляційному суді протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі позбавили волі чоловіка, який пограбував будинок воїна ЗСУ.

Також ми писали, що у Черкаській області чоловік теж отримав покарання у вигляді позбавлення волі. Однак в цьому випадку за повторне незаконне заволодіння транспортним майном.

суд штраф Чернігівська область риба риболовля судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
