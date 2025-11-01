Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина хотел продать старинные фибулы — ответит перед судом

Мужчина хотел продать старинные фибулы — ответит перед судом

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 03:32
обновлено: 22:56
Мужчина хотел продать фибулы IV века — его будут судить
Фибула. Фото иллюстративное: wikipedia.org

В Черкассах 55-летний мужчина пытался продать за границу украшения IV века — фибулы. Его будут судить.

Об этом 23 октября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в июне текущего года фигурант нашел покупателя через платформу онлайн-объявлений и прислал ему старинные предметы по почте международным отправлением. Фибулы он вложил в игрушечную машину, а содержание отправления задекларировал как "игрушка".

В прокуроры отметили, что предметы, которые нарушитель хотел переправить за границу в обход таможенного декларирования, имеют культурную ценность.

Какое наказание грозит обвиняемому

За контрабанду культурных ценностей (ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) фигурант может попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет. Дело направили в суд.

Напомним, на Львовщине мужчина на протяжении нескольких лет развращал свою малолетнюю двоюродную сестру и изнасиловал ее. За содеянное он проведет десять лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что в Хмельницком мужчина обокрал и избил прохожего. Его приговорили к восьми годам заключения.

суд правосудие история продажа украшения судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации