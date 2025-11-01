Мужчина хотел продать фибулы IV века — его будут судить

Фибула. Фото иллюстративное: wikipedia.org

В Черкассах 55-летний мужчина пытался продать за границу украшения IV века — фибулы. Его будут судить.

Об этом 23 октября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в июне текущего года фигурант нашел покупателя через платформу онлайн-объявлений и прислал ему старинные предметы по почте международным отправлением. Фибулы он вложил в игрушечную машину, а содержание отправления задекларировал как "игрушка".

В прокуроры отметили, что предметы, которые нарушитель хотел переправить за границу в обход таможенного декларирования, имеют культурную ценность.

Какое наказание грозит обвиняемому

За контрабанду культурных ценностей (ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) фигурант может попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет. Дело направили в суд.

