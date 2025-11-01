Відео
Головна Новини дня Чоловік хотів продати старовинні фібули — відповість перед судом

Чоловік хотів продати старовинні фібули — відповість перед судом

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 03:32
Оновлено: 22:56
Чоловік хотів продати фібули IV століття — його судитимуть
Фібула. Фото ілюстративне: wikipedia.org

У Черкасах 55-річний чоловік намагався продати за кордон прикраси IV століття — фібули. Його судитимуть.

Про це 23 жовтня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у червні поточного року фігурант знайшов покупця через платформу онлайн-оголошень та надіслав йому старовинні предмети поштою міжнародним відправленням. Фібули він вклав в іграшкову автівку, а зміст відправлення задекларував як "іграшка".

У прокурори зазначили, що предмети, які порушник хотів переправити за кордон в обхід митного декларування, мають культурну цінність.

Яке покарання загрожує обвинуваченому 

За контрабанду культурних цінностей (ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України, — Ред.) фігурант може потрапити до в'язниці на строк від трьох до семи років. Справу скерували до суду.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
