Україна
Чоловік розбещував малолітню родичку — вирок суду

Чоловік розбещував малолітню родичку — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 19:02
Чоловік розбещував і зґвалтував малолітню двоюрідну сестру — що вирішив суд
Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: istock.com

У Шепетівському районі Львівської області чоловік декілька років розбещував та зґвалтував дитину. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 16 жовтня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, упродовж 2019–2023 років фігурант неодноразово розбещував свою малолітню двоюрідну сестру, а у 2023 році ще й зґвалтував її. Аби приховати свій злочин, чоловік обирав для насильства час, коли вдома не було ані мами дівчинки, ані старших дітей.

Засуджений за розбещення дитини
Чоловік, який розбещував дитину. Фото: Прокуратура України

Наругу над дитиною виявила під час планового огляду й повідомила матері потерпілої лікарка, а та звернулася до правоохоронців. За словами дівчинки, усе почалося ще тоді, коли вона навчалася в першому класі. Зловмисника розшукали й затримали.

Рішення суду 

За зґвалтування й розбещення неповнолітньої засуджений проведе у в'язниці десять років. Доки вирок не набуде законної сили, він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві обрали запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. До 17 грудня він перебуватиме під вартою.

Також ми повідомляли, що в Одесі 30-річний чоловік зґвалтував свою падчерку. Суд призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

суд згвалтування розбещення дитина покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
