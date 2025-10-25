Чоловік розбещував і зґвалтував малолітню двоюрідну сестру — що вирішив суд

Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: istock.com

У Шепетівському районі Львівської області чоловік декілька років розбещував та зґвалтував дитину. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 16 жовтня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, упродовж 2019–2023 років фігурант неодноразово розбещував свою малолітню двоюрідну сестру, а у 2023 році ще й зґвалтував її. Аби приховати свій злочин, чоловік обирав для насильства час, коли вдома не було ані мами дівчинки, ані старших дітей.

Чоловік, який розбещував дитину. Фото: Прокуратура України

Наругу над дитиною виявила під час планового огляду й повідомила матері потерпілої лікарка, а та звернулася до правоохоронців. За словами дівчинки, усе почалося ще тоді, коли вона навчалася в першому класі. Зловмисника розшукали й затримали.

Рішення суду

За зґвалтування й розбещення неповнолітньої засуджений проведе у в'язниці десять років. Доки вирок не набуде законної сили, він перебуватиме під вартою.

