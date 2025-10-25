Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина развращал малолетнюю родственницу — приговор суда

Мужчина развращал малолетнюю родственницу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 01:03
обновлено: 19:02
Мужчина развращал и изнасиловал малолетнюю двоюродную сестру — что решил суд
Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: istock.com

В Шепетовском районе Львовской области мужчина несколько лет развращал и изнасиловал ребенка. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 16 октября сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в течение 2019–2023 годов фигурант неоднократно развращал свою малолетнюю двоюродную сестру, а в 2023 году еще и изнасиловал ее. Чтобы скрыть свое преступление, мужчина выбирал для насилия время, когда дома не было ни мамы девочки, ни старших детей.

Осужденный за развращение ребенка
Мужчина, который развращал ребенка. Фото: Прокуратура Украины

Надругательство над ребенком обнаружила во время планового осмотра и сообщила матери потерпевшей врач, а та обратилась к правоохранителям. По словам девочки, все началось еще тогда, когда она училась в первом классе. Злоумышленника разыскали и задержали.

Решение суда

За изнасилование и развращение несовершеннолетней осужденный проведет в тюрьме десять лет. Пока приговор не вступит в законную силу, он будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве избрали меру пресечения режиссеру Андрею Белоусу, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. До 17 декабря он будет находиться под стражей.

Также мы сообщали, что в Одессе 30-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

суд изнасилование развращение ребенок наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации