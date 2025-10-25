Мужчина развращал и изнасиловал малолетнюю двоюродную сестру — что решил суд

Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: istock.com

В Шепетовском районе Львовской области мужчина несколько лет развращал и изнасиловал ребенка. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 16 октября сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в течение 2019–2023 годов фигурант неоднократно развращал свою малолетнюю двоюродную сестру, а в 2023 году еще и изнасиловал ее. Чтобы скрыть свое преступление, мужчина выбирал для насилия время, когда дома не было ни мамы девочки, ни старших детей.

Мужчина, который развращал ребенка. Фото: Прокуратура Украины

Надругательство над ребенком обнаружила во время планового осмотра и сообщила матери потерпевшей врач, а та обратилась к правоохранителям. По словам девочки, все началось еще тогда, когда она училась в первом классе. Злоумышленника разыскали и задержали.

Решение суда

За изнасилование и развращение несовершеннолетней осужденный проведет в тюрьме десять лет. Пока приговор не вступит в законную силу, он будет находиться под стражей.

