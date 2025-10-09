Мужчина получил три года лишения свободы за то, что уклонялся от мобилизации на Полтавщине

Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Николаевский ТЦК

Карловский районный суд Полтавской области вынес приговор местному жителю, который игнорировал повестку в ТЦК. Таким образом он сознательно уклонился от военной службы.

Информация о приговоре суда содержится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору, мужчина был признан годным к службе после прохождения медицинской комиссии в сентябре 2024 года. Несмотря на получение повестки с требованием явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть, он не выполнил это требование без законных оснований.

Во время судебного разбирательства обвиняемый сначала отрицал свою вину, ссылаясь на страх перед службой. Позже он признал свою вину в уклонении от призыва.

Суд учел показания работников ТЦК, которые подтвердили получение повестки обвиняемым и его отказ от отправки. Также были приняты во внимание медицинские документы, удостоверяющие его пригодность к военной службе.

Решение суда

На основании этих доказательств суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Полтаве состоялся суд над мужчиной, который мешал мобилизации во время военного положения. Он в мессенджерах информировал о патрулях ТЦК.

А на Закарпатье судили дельца, который неоднократно был пойман на попытках незаконно переправить через границу военнообязанных. Он получил семь лет и один месяц заключения.