Україна
Чоловік ігнорував повістки ТЦК за що отримав вирок суду — який

Чоловік ігнорував повістки ТЦК за що отримав вирок суду — який

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 03:32
Чоловік отримав три роки позбавлення волі за те, що ухилявся від мобілізації на Полтавщині
Виписування повістки. Ілюстративне фото: Миколаївський ТЦК

Карлівський районний суд Полтавської області виніс вирок місцевому жителю, який ігнорував повістку до ТЦК. Таким чином він свідомо ухилився від військової служби.

Інформація про вирок суду міститься у Єдиному реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком, чоловік був визнаний придатним до служби після проходження медичної комісії у вересні 2024 року. Попри отримання повістки з вимогою з'явитися до ТЦК для відправки до військової частини, він не виконав цю вимогу без законних підстав.

Під час судового розгляду обвинувачений спочатку заперечував свою вину, посилаючись на страх перед службою. Пізніше він визнав свою провину в ухиленні від призову.

Суд врахував свідчення працівників ТЦК, які підтвердили отримання повістки обвинуваченим та його відмову від відправки. Також були взяті до уваги медичні документи, що засвідчували його придатність до військової служби.

Рішення суду

На підставі цих доказів суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше повідомлялось, що у Полтаві відбувся суд над чоловіком, який заважав мобілізації під час воєнного стану. Він у месенджерах інформував про патрулі ТЦК

А на Закарпатті судили ділка, який неодноразово був пійманий на спробах незаконно переправити через кордон військовозобов’язаних. Він отримав сім років і один місяць ув’язнення.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
