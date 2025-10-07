На Закарпатті засудили чоловіка до 7 років за повторне переправлення через кордон

Молоток судді. Фото: Freepik

Місцевого жителя Виноградівського району судили за повторну спробу незаконно переправити через державний кордон військовозобов’язаного. Вирок районного суду ухвалено 29 вересня 2025 року після розгляду матеріалів кримінального провадження.

Про це стало відомо із судової справи, яка з'явилась на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловіка вкотре викрили на незаконній переправі громадян за кордон

За версією слідства, у лютому 2025 року чоловік домовився за винагороду в сумі 1000 доларів США провести одного з військовозобов’язаних до Румунії. Зустрівши його в одному з населених пунктів району, організатор повів людину ґрунтовою стежкою у напрямку кордону.

Проте за приблизно 200 метрів до межі з країнами Європейського Союзу їх затримали прикордонники. Під час судового розгляду підсудний визнав свою провину.

Суд, дослідивши обставини справи, зазначив, що правопорушення було скоєно повторно — лише за кілька місяців після попереднього притягнення до відповідальності за аналогічні дії, що стало одним із факторів при призначенні суворішого покарання.

Враховуючи зібрані докази та рецидив, колегія призначила строк у сім років і один місяць ув’язнення. За чинним законодавством ухвалене рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

