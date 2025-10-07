Видео
Мужчина занимался переправой уклонистов за границу — как осудили

Мужчина занимался переправой уклонистов за границу — как осудили

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 10:02
На Закарпатье приговорили мужчину к 7 годам за повторную переправку через границу
Молоток судьи. Фото: Freepik

Местный житель Виноградовского района был осужден за повторную попытку незаконно переправить через государственную границу военнообязанного. Приговор районного суда вынесен 29 сентября 2025 года после рассмотрения материалов уголовного производства.

Об этом стало известно из судебного дела, которое появилось на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчину в очередной раз разоблачили на незаконной переправе граждан за границу

По версии следствия, в феврале 2025 года мужчина договорился за вознаграждение в сумме 1000 долларов США провести одного из военнообязанных в Румынию. Встретив его в одном из населенных пунктов района, организатор повел человека по грунтовой тропе в направлении границы.

Однако за примерно 200 метров до границы со странами Европейского Союза их задержали пограничники. Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину.

Суд, исследовав обстоятельства дела, отметил, что правонарушение было совершено повторно — всего через несколько месяцев после предыдущего привлечения к ответственности за аналогичные действия, что стало одним из факторов при назначении более сурового наказания.

Учитывая собранные доказательства и рецидив, коллегия назначила срок в семь лет и один месяц заключения. По действующему законодательству вынесенное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, на Ровенщине в суде наказали мужчину, который сообщал в мессенджерах о месте пребывания работников ТЦК.

А в Одесской области судили военнослужащего, который обокрал несколько домов.

граница суд Закарпатье побег уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
