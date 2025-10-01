Видео
Главная Новости дня Мужчина до смерти избил жену — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 03:32
Волынянин нанес смертельные травмы своей жене — приговор суда
Домашнее насилие. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Житель Волынской области нанес смертельные травмы своей жене. Ему уже избрали наказание.

Об этом 22 сентября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

Утром 11 декабря прошлого года пьяный 63-летний житель поселка Старая Выжевка из-за ревности поссорился со своей 59-летней женой и жестоко ее побил. Травмы потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью.

Решение суда

Волынянина приговорили к 8,5 года лишения свободы. Фигурант подавал апелляцию, надеясь, что решение суда первой инстанции отменят, но Волынский апелляционный суд оставил приговор неизменным. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

Напомним, житель Ровенской области нанес смертельное ранение своему сыну. Убийцу на семь лет лишили свободы.

Также мы сообщали об украинке, которая во время оккупации Херсона работала в захваченном россиянами колледже. Ее будут судить.

суд правосудие убийство избиение наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
