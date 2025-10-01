Волынянин нанес смертельные травмы своей жене — приговор суда

Мужчина до смерти избил жену — как его наказал суд
Житель Волынской области нанес смертельные травмы своей жене. Ему уже избрали наказание.
Об этом 22 сентября сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Детали дела
Утром 11 декабря прошлого года пьяный 63-летний житель поселка Старая Выжевка из-за ревности поссорился со своей 59-летней женой и жестоко ее побил. Травмы потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью.
Решение суда
Волынянина приговорили к 8,5 года лишения свободы. Фигурант подавал апелляцию, надеясь, что решение суда первой инстанции отменят, но Волынский апелляционный суд оставил приговор неизменным. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.
