Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік до смерті побив дружину — як його покарав суд

Чоловік до смерті побив дружину — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 03:32
Волинянин завдав смертельних травм своїй дружині — вирок суду
Домашнє насилля. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Житель Волинській області завдав смертельних травм своїй дружині. Йому вже обрали покарання.

Про це 22 вересня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Уранці 11 грудня минулого року п'яний 63-річний житель селища Стара Вижівка через ревнощі посварився зі своєю 59-річною дружиною та жорстоко її побив. Травми потерпілої виявилися несумісними із життям.

Рішення суду 

Волинянина засудили до 8,5 року позбавлення волі. Фігурант подавав апеляцію, сподіваючись, що рішення суду першої інстанції скасують, але Волинський апеляційний суд залишив вирок незмінним. Наразі судове рішення вже набуло законної сили.

Нагадаємо, житель Рівненщини завдав смертельного поранення своєму сину. Убивцю на сім років позбавили волі.

Також ми повідомляли про українку, яка під час окупації Херсона працювала в захопленому росіянами коледжі. Її судитимуть.

суд правосуддя вбивство побиття покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації