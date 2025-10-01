Волинянин завдав смертельних травм своїй дружині — вирок суду

Домашнє насилля. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Житель Волинській області завдав смертельних травм своїй дружині. Йому вже обрали покарання.

Про це 22 вересня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Уранці 11 грудня минулого року п'яний 63-річний житель селища Стара Вижівка через ревнощі посварився зі своєю 59-річною дружиною та жорстоко її побив. Травми потерпілої виявилися несумісними із життям.

Рішення суду

Волинянина засудили до 8,5 року позбавлення волі. Фігурант подавав апеляцію, сподіваючись, що рішення суду першої інстанції скасують, але Волинський апеляційний суд залишив вирок незмінним. Наразі судове рішення вже набуло законної сили.

