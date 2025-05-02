Мужчина из-за проблем с финансами поджег военный автомобиль — какое наказание избрал для него суд

Автомобиль после поджога. Фото иллюстративное: nv.ua

В Хмельницкой области 24-летний молодой человек пытался уничтожить военный автомобиль. Свой поступок он объяснил трудным положением.

Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным прокуратуры, в декабре прошлого года фигурант согласился за деньги поджигать военные машины. Поджог одного автомобиля стоил тысячу долларов, а за каждый из пяти других должны были заплатить по десять тысяч долларов.

Согласовав с куратором объекты для уничтожения, молодой человек приобрел все необходимое для поджога и попытался уничтожить военный внедорожник, однако попался с поличным. На месте поджога его обнаружил владелец автомобиля, который заказали уничтожить.

Решение суда

Молодой человек отметил, что решился на поджог, потому что находится в сложном материальном положении и хотел подзаработать. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Запорожской области мужчину судили по подозрению в госизмене. Суд его оправдал.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая помогала оккупантам проводить референдум на Херсонщине. Ее приговорили к лишению свободы.