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Чоловік через скруту підпалив війське авто — що вирішив суд

2 травня 2025 03:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік через проблеми з фінансами підпалив військовий автомобіль — яке покарання обрав для нього суд
Автомобіль після підпалу. Фото ілюстративне: nv.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області 24-річний молодик намагався знищити військовий автомобіль. Свій вчинок він пояснив скрутним становищем.

Про це в середу, 30 квітня, повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними прокуратури, тогоріч у грудні фігурант погодився за гроші підпалювати військові автівки. Підпал одного автомобіля коштував тисячу доларів, а за кожен із п'яти інших мали заплатити по десять тисяч доларів.

Узгодивши з куратором об'єкти для знищення, молодик придбав усе необхідне для підпалу та спробував знищити військовий позашляховик, однак спіймався на гарячому. На місці підпалу його виявив власник автомобіля, який замовили знищити.

Рішення суду

Молодик зазначив, що наважився на підпал, тому що перебуває у складному матеріальному становищі та хотів підзаробити. Суд визнав його винним і засудив до п'яти років позбавлення волі. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Запорізькій області чоловіка судили за підозрою у держзраді. Суд його виправдав.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка допомагала окупантам проводити референдум на Херсонщині. Її засудили до позбавлення волі.

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