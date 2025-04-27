У Запорізькій області чоловіка звинувачували у співпраці із проросійською жінкою — яке рішення ухвалив суд

Вільнянський районний суд Запорізької області. || Фото: vl.zp.court.gov.ua

У Запорізькій області чоловіка звинувачували у держзраді. Попри це, до відповідальності його не притягнули.

Відповідне рішення в середу, 23 квітня, ухвалив Вільнянський районний суд Запорізької області.

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Деталі справи

За даними слідства, тогоріч фігуранта завербувала проросійська громадянка України. У квітні чоловік надіслав їй інформацію щодо того, де можуть бути склади паливно-мастильних матеріалів ЗСУ в Запоріжжі. Також обвинувачений виказував прихильність до РФ під час телефонних розмов зі своїми знайомими й залишав під публікаціями в Telegram-каналах коментарі, в яких стверджував, що потрібно переходити на бік Росії, адже "Запоріжжя — є Росією та має повернутися додому". У листуванні з кураторкою підсудний погодився зв'язатися з дівчиною, яку та теж хотіла долучити до виконання завдань.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину частково. Він повідомив, що дійсно близько місяця спілкувався в Telegram з якоюсь жінкою, яка цікавилася розташування військових об'єктів, однак на той момент через перелом ноги лежав удома, не розумів, із ким спілкується, та сприймав це листування як розіграш. Єдиними координатами, які він надіслав співрозмовниці, були координати пустиря за містом. Жодних об'єктів на карті за цією адресою не було.

Суд дійшов висновку, що достатніх доказів того, що фігурант вишукував інформацію щодо певних об'єктів і робив відповідні фото чи відео, немає. Чоловіка виправдали та звільнили з-під варти.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок секретарці ліцею. Жінка поширила в соцмережі фотографію із зображенням забороненої комуністичної символіки.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині судили військовозобов'язаного, який після отримання повістки написав відмову від мобілізації. У суді чоловік заявив, що ТЦК та СП не мають права вручати повістки та здійснювати мобілізаційні заходи.