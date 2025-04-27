В Запорожской области мужчину обвиняли в сотрудничестве с пророссийской женщиной — какое решение принял суд

Вольнянский районный суд Запорожской области. || Фото: vl.zp.court.gov.ua

В Запорожской области мужчину обвиняли в госизмене. Несмотря на это, к ответственности его не привлекли.

Соответствующее решение в среду, 23 апреля, принял Вольнянский районный суд Запорожской области.

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Детали дела

По данным следствия, в прошлом году фигуранта завербовала пророссийская гражданка Украины. В апреле мужчина прислал ей информацию о том, где могут быть склады горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожье. Также обвиняемый выражал приверженность РФ во время телефонных разговоров со своими знакомыми и оставлял под публикациями в Telegram-каналах комментарии, в которых утверждал, что нужно переходить на сторону России, ведь "Запорожье — это Россия и должно вернуться домой". В переписке с куратором подсудимый согласился связаться с девушкой, которую та тоже хотела приобщить к выполнению заданий.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину частично. Он сообщил, что действительно около месяца общался в Telegram с какой-то женщиной, которая интересовалась расположением военных объектов, однако на тот момент из-за перелома ноги лежал дома, не понимал, с кем общается, и воспринимал эту переписку как розыгрыш. Единственными координатами, которые он прислал собеседнице, были координаты пустыря за городом. Никаких объектов на карте по этому адресу не было.

Суд пришел к выводу, что достаточных доказательств того, что фигурант выискивал информацию об определенных объектах и делал соответствующие фото или видео, нет. Мужчину оправдали и освободили из-под стражи.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор секретарю лицея. Женщина распространила в соцсети фотографию с изображением запрещенной коммунистической символики.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине судили военнообязанного, который после получения повестки написал отказ от мобилизации. В суде мужчина заявил, что ТЦК и СП не имеют права вручать повестки и осуществлять мобилизационные мероприятия.