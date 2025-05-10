По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп не будет встречаться с Путиным в странах Ближнего Востока

Диктатор РФ Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В последние дни в западной прессе ходили слухи о том, что во время своего турне по странам Ближнего Востока президент США Дональд Трамп может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт поставила точку в этих слухах.

Пресс-секретарь Белого дома ответила на этот вопрос журналистов во время очередного брифинга.

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Кэролайн Ливитт заявила, что лидер США не собирается встречаться с главой РФ.

"Президент ответил на этот вопрос вчера, что этого не произойдет", — кратко ответила пресс-секретарь Белого дома.

Подобные слухи о встрече двух президентов появились еще зимой. Речь шла как раз о возможном личном разговоре во время посещения Трампом одной из стран Ближнего Востока, ведь с 13 по 16 мая президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

В Кремле на днях повторили, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовленной".

Ранее глава Белого дома анонсировал "очень важное заявление" перед отъездом на Ближний Восток. Это произойдет в ближайшие дни.

Напомним, на днях Трамп заявил, что Украина и РФ готовы к соглашению о прекращении огня, а также оценил предложение Кремля о трехдневном перемирии.