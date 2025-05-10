За словами прессекретарки Білого дому, Трамп не буде зустрічатись з Путіним в країнах Близького Сходу

Диктатор РФ Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Останніми днями у західній пресі ширились чутки про те, що під час свого турне країнами Близького Сходу президент США Дональд Трамп може зустрітись з диктатором РФ Володимиром Путіним. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт поставила крапку в цих чутках.

Прессекретарка Білого дому відповіла на це питання журналістів під час чергового брифінгу.

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Керолайн Лівітт заявила, що лідер США не збирається зустрічатись з очільником РФ.

"Президент відповів на це запитання вчора, що цього не станеться", — стисло відповіла прессекретарка Білого дому.

Подібні чутки про зустріч двох президентів з'явились ще взимку. Мова йшлась як раз про можливу особисту розмову під час відвідування Трампом однієї з країн Близького Сходу, адже з 13 до 16 травня президент США відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

У Кремлі днями повторили, що вважають "необхідною" зустріч Путіна з Трампом, але вона "повинна бути відповідним чином підготовленою".

Раніше очільник Білого дому анонсував "дуже важливу заяву" перед від'їздом на Близький Схід. Це станеться найближчими днями.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що Україна та РФ готові до угоди про припинення вогню, а також оцінив пропозицію Кремля щодо триденного перемир'я.