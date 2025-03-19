Действительно ли США потеряли доступ к данным о похищенных детях

Дети, которых удалось вернуть из России. Фото иллюстративное: Дмитрий Лубинец

Юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская прокомментировала ситуацию по возвращению похищенных украинских детей и участия США в этом процессе. Она отметила, что независимо от любых одиозных заявлений президента Соединенных Штатов Америки, само государство остается членом международной коалиции, которая занимается возвращением украинских детей.

Об этом Екатерина Рашевская сказала в эфире Ранок.LIVE.

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По ее словам, США ранее прилагали максимум усилий для содействия идентификации детей, установления мест их пребывания, а также расследования военных преступлений России, в частности насильственного усыновления, милитаризованного перевоспитания и политической индоктринации.

Она подчеркнула, что компетентные органы этой страны хорошо знакомы с ситуацией и не покидали коалицию, оставаясь заинтересованными в продолжении активной деятельности.

"Само государство, оно является членом международной коалиции за возвращение украинских детей. И предварительно прилагало максимальные усилия для того, как вы правильно отметили, способствовать идентификации самих детей, мест их пребывания, а так же изучать все те российские преступления, в том числе и насильственную передачу в российские семьи, и милитаризованное перевоспитание, и политическую индоктринацию и тому подобное. Поэтому США и компетентные органы этого государства достаточно в теме и достаточно в курсе", — сказала Рашевская.

Юрист также подчеркнула, что даже некоторые ранее остановленные проекты по реинтеграции и реабилитации пострадавших детей были восстановлены. В то же время она призвала сохранять информационную гигиену и критически относиться к сообщениям в медиа, в частности по удалению сведений о 35 тысячах украинских детей или их передаче России.

По возвращению детей, юрист сообщила, что на данный момент удалось вернуть 1243 ребенка, которые были депортированы или принудительно перемещены Россией, а также вывезены с оккупированных территорий.

"На сегодня 1243 ребенка были возвращены из-под контроля России, то есть из депортации, принудительного перемещения, а также из оккупации. Темпы они не достаточно динамичные, не так, как нам хотелось, но процесс продолжается", — пояснила юрист.

Рашевская напомнила, что Россия депортирует украинских детей еще с 2014 года, и эта практика стала частью ее агрессивной политики против Украины.

"И это уже лучше, чем такое, что было до начала полномасштабного вторжения, а россияне депортируют детей с 2014-го. И так же это лучше, чем то, что было в первые годы российской полномасштабной агрессии", — подытожила Екатерина Рашевская.

Напомним, недавно стало известно, что США выйдут из группы расследования относительно российского вторжения в Украину.

А в Нью-Йорке состоялось мероприятие, которое посвятили поддержке жертв насилия со стороны россиян.