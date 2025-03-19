Чи справді США втратили доступ до даних про викрадених дітей

Діти, яких вдалося повернути з Росії. Фото ілюстративне: Дмитро Лубінець

Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська прокоментувала ситуацію щодо повернення викрадених українських дітей та участі США у цьому процесі. Вона зазначила, що незалежно від будь-яких одіозних заяв президента Сполучених Штатів Америки, сама держава залишається членом міжнародної коаліції, яка займається поверненням українських дітей.

Про це Катерина Рашевська сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

США продовжуватимуть допомагати Україні повертати з Росії викрадених дітей

За її словами, США раніше докладали максимум зусиль для сприяння ідентифікації дітей, встановлення місць їхнього перебування, а також розслідування воєнних злочинів Росії, зокрема насильницького всиновлення, мілітаризованого перевиховання та політичної індоктринації.

Вона наголосила, що компетентні органи цієї країни добре обізнані з ситуацією та не покидали коаліцію, залишаючись зацікавленими у продовженні активної діяльності.

"Сама держава, вона є членом міжнародної коаліції за повернення українських дітей. І попередньо докладала максимальних зусиль для того, як ви правильно зазначили, сприяти ідентифікації самих дітей, місць їхнього перебування, а так само вивчати всі ті російські злочини, закрема і насильницьку передачу у російські родини, і мілітаризоване перевиховання, і політичну індоктринацію тощо. Тому США і компетентні органи цієї держави досить в темі і досить в курсі", — сказала Рашевська.

Юристка також підкреслила, що навіть деякі раніше зупинені проєкти щодо реінтеграції та реабілітації постраждалих дітей були відновлені. Водночас вона закликала зберігати інформаційну гігієну та критично ставитися до повідомлень у медіа, зокрема щодо видалення відомостей про 35 тисяч українських дітей або їх передачі Росії.

Щодо повернення дітей, юристка повідомила, що на цей момент вдалося повернути 1243 дитини, які були депортовані або примусово переміщені Росією, а також вивезені з окупованих територій.

"На сьогодні 1243 дитини були повернуті з-під контролю Росії, тобто з депортації, примусового переміщення, а також з окупації. Темпи вони не достатньо динамічні, не так, як нам хотілося, але процес триває", — пояснила юристка.

Рашевська нагадала, що Росія депортує українських дітей ще з 2014 року, і ця практика стала частиною її агресивної політики проти України.

"І це вже краще, аніж таке, що було до початку повномасштабного вторгнення, а росіяни депортують дітей з 2014-го. І так само це краще, аніж те, що було в перші роки російської повномасштабної агресії", — підсумувала Катерина Рашевська.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США вийдуть з групи розслідування щодо російського вторгнення в Україну.

А у Нью-Йорку відбувся захід, який присвятили підтримці жертв насильства з боку росіян.