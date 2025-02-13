Трамп заверил, что США не остановят помощь Украине

Дональд Трамп. Фото: NV

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. При этом глава Белого дома заверил, что будет и в дальнейшем оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

Об этом сообщает Голос Америки в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Трамп продолжит военную помощь Украине

"И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Общаясь с журналистами после телефонных разговоров с Зеленским и Путиным, Трамп сказал, что дата встречи с российским президентом еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, скорее всего, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

"Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-то сделать. Но мы хотим закончить эту войну. Эта война — это катастрофа, действительно ужасная", — сказал Трамп.

Трамп также сообщил, что из телефонного разговора с Путиным, который длился более часа утром по вашингтонскому времени, он узнал, что Путин "очень решительный".

Президент Трамп сказал, что и Зеленский, и Путин хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась через какое-то время.

"Как сказал президент Путин, он хочет, чтобы это закончилось. Он не хочет закончить это, а потом вернуться к боям через полгода", — сказал Трамп.

Американский лидер также добавил, что надеется на прекращение огня в ближайшем будущем.

Ранее мы сообщали, что министр обороны США Пит Гегсет во время выступления в Брюсселе заявил, что намерение США способствовать мирным переговорам с Россией не является предательством Украины. Он добавил, что международное сообщество, включая Вашингтон, продолжает инвестировать в установление мира дипломатическим путем.

Между тем политики и экс-чиновники США резко раскритиковали переговоры Трампа с Путиным.