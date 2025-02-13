Трамп запевнив, що США не зупинять допомогу Україні

Дональд Трамп. Фото: NV

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. При цьому очільник Білого дому запевнив, що буде і надалі надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

Про це повідомляє Голос Америки у четвер, 13 лютого.

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"І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", — сказав Трамп на пресконференції у Білому домі.

Спілкуючись із журналістами після телефонних розмов з Зеленським і Путіним, Трамп сказав, що дата зустрічі з російським президентом ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, скоріш за все, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

"Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимось, чи вдасться нам щось зробити. Але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна — це катастрофа, справді жахлива", — сказав Трамп.

Трамп також повідомив, що з телефонної розмови з Путіним, яка тривала понад годину вранці за вашингтонським часом, він дізнався, що Путін "дуже рішучий".

Президент Трамп сказав, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася за якийсь час.

"Як сказав президент Путін, він хоче, щоб це закінчилося. Він не хоче закінчити це, а потім повернутися до боїв через пів року", – сказав Трамп.

Американський лідер також додав, що сподівається на припинення вогню у найближчому майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу в Брюсселі заявив, що намір США сприяти мирним переговорам із Росією не є зрадою України. Він додав, що міжнародна спільнота, включно з Вашингтоном, продовжує інвестувати у встановлення миру дипломатичним шляхом.

Тим часом політики та експосадовці США різко розкритикували переговори Трампа з Путіним.