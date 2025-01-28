Миннацъединения планирует вернуть мужчин — что думает демограф

Беженцы на границе. Фото: УНИАН

Министерство национального единства Украины предлагает инициативу по возвращению украинцев домой, в частности мужчин, которые выехали за границу. В планах обеспечить им бронирование от мобилизации и работу на предприятиях военно-промышленного комплекса. Однако демографы относятся к этой идее со скепсисом.

Свое мнение высказал директор научной работы Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун в интервью ТСН.ua.

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Гладун отметил, что в целом поддерживает идею возвращения граждан, но сомневается в практическом результате из-за низкого уровня доверия украинцев к государственным обещаниям. Особенно это касается мужчин, которые выехали за границу, избегая призыва.

По мнению демографа, многие мужчины, решившие покинуть страну, вряд ли вернутся из-за обещаний бронирования. Даже если единицы согласятся, массового возвращения ждать не стоит. Доверие украинцев подрывает поведение некоторых представителей территориальных центров комплектования (ТЦК), которое часто становится темой для негативных сообщений в СМИ.

"Ведь мы знаем, как иногда себя ведут представители ТЦК, хотя я не думаю, что это какое-то системное поведение. Тем не менее, если представители ТЦК что-то не так сделают — это сразу подхватывают СМИ. Все это создает атмосферу еще большего недоверия к таким предложениям по возвращению", — рассуждает Гладун.

Демограф объясняет, что во многих странах украинцы трудоспособного возраста уже нашли работу, а их возвращение не всегда в интересах правительств этих стран. Учитывая это, даже предложение бронирования и работы в Украине вряд ли станет для них убедительным аргументом.

"У них останутся опасения, что после выхода на предложенную работу их все равно заберут в армию. А если человек именно от этого убегал, то зачем ему возвращаться? К тому же, как свидетельствуют данные, в определенных странах многие украинцы трудоспособного возраста уже нашли работу. К этому их подталкивают и правительства этих стран. Поэтому есть большие сомнения, что предложение от Минедности сработает, хотя сама идея заслуживает жизни", — подытожил демограф.

Напомним, в Чехии могут вскоре появиться центры возвращения украинских беженцев домой.

В начале месяца президент Владимир Зеленский объяснил, почему, по его мнению, украинцы будут возвращаться из-за границы.