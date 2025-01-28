Міннац’єдності планує повернути чоловіків — що думає демограф

Біженці на кордоні. Фото: УНІАН

Міністерство національної єдності України пропонує ініціативу з повернення українців додому, зокрема чоловіків, які виїхали за кордон. У планах – забезпечити їм бронювання від мобілізації та роботу на підприємствах військово-промислового комплексу. Однак демографи ставляться до цієї ідеї зі скепсисом.

Свою думку висловив директор наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН.ua.

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Гладун наголосив, що загалом підтримує ідею повернення громадян, але сумнівається у практичному результаті через низький рівень довіри українців до державних обіцянок. Особливо це стосується чоловіків, які виїхали за кордон, уникаючи призову.

На думку демографа, багато чоловіків, які вирішили залишити країну, навряд чи повернуться через обіцянки бронювання. Навіть якщо одиниці погодяться, масового повернення чекати не варто. Довіру українців підриває поведінка деяких представників територіальних центрів комплектування (ТЦК), яка часто стає темою для негативних повідомлень у ЗМІ.

"Адже ми знаємо, як іноді себе поводять представники ТЦК, хоча я не думаю, що це якась системна поведінка. Тим не менше, якщо представники ТЦК щось не так зроблять – це одразу підхоплюють ЗМІ. Все це створює атмосферу ще більшої недовіри до таких пропозицій щодо повернення", — розмірковує Гладун.

Демограф пояснює, що в багатьох країнах українці працездатного віку вже знайшли роботу, а їхнє повернення не завжди в інтересах урядів цих країн. З огляду на це, навіть пропозиція бронювання та роботи в Україні навряд чи стане для них переконливим аргументом.

"У них залишаться побоювання, що після виходу на запропоновану роботу їх все рівно заберуть до армії. А якщо людина саме від цього втікала, то навіщо їй повертатися? До того ж, як свідчать дані, у певних країнах багато українців працездатного віку вже знайшли роботу. До цього їх підштовхують і уряди цих країн. Тому є великі сумніви, що пропозиція від Мінєдності спрацює, хоча сама ідея заслуговує на життя", — підсумував демограф.

Нагадаємо, у Чехії можуть незабаром з'явитися центри повернення українських біженців додому.

На початку місяця президент Володимир Зеленський пояснив, чому, на його думку, українці повертатимуться з-за кордону.