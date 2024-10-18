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Поддерживает ли США План победы Украины — заявление главы Пентагона

18 октября 2024 19:00
Галина Шподарева - редактор
План победы Украины — Ллойд Остин заявил, поддерживает ли США Зеленского
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Глава Пентагона заявил, что США сделают все возможное, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского в достижении поставленных им целей. Также Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут делать все возможное для поддержки Плана победы.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в пятницу, 18 октября, передает корреспондент Новости.LIVE.

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Поддерживает ли США План победы Украины

"План Победы — это план президента Зеленского. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в сфере безопасности и поддержать президента Украины в его попытках достичь своих целей. Мы все хотим убедиться, что продолжим делать это, связывая военные цели со стратегическими целями. Этот диалог продолжается: мы и дальше будем фокусироваться на том, чтобы делать все возможное для поддержки Плана победы. Это — наша поддержка президента Зеленского. Не в моей компетенции публично оценивать его план", — сказал Ллойд Остин.

Относительно использования Украиной дальнобойного оружия, Ллойд сказал, что украинцы очень эффективно использовали собственные возможности удара с помощью БпЛА большой дальности.

"Мы видели, что украинцам удалось нанести удары по ряду стратегических точек поставки боеприпасов и это повлияло на ситуацию на поле боя. Важно отметить, что эти БпЛА можно производить в Украине. Украинцы способны быстро нарастить это производство, а БпЛА доказали свою высокую эффективность и точность", - сказал глава Пентагона.

Также Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнул, что США, в частности, предоставляют помощь в сфере безопасности Украине уже более двух с половиной лет и будут делать это в дальнейшем.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставляет Украине то, что нужно для успеха на фронте именно сейчас. Также проводится работа по будущей защите украинцев.

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский оценил официальное приглашение Украины в НАТО как единственный способ остановить войну с Россией.

Пентагон Владимир Зеленский НАТО военная помощь США План победы Украины

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