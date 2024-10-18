План победы Украины — Ллойд Остин заявил, поддерживает ли США Зеленского

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters

Глава Пентагона заявил, что США сделают все возможное, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского в достижении поставленных им целей. Также Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут делать все возможное для поддержки Плана победы.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в пятницу, 18 октября, передает корреспондент Новости.LIVE.

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"План Победы — это план президента Зеленского. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в сфере безопасности и поддержать президента Украины в его попытках достичь своих целей. Мы все хотим убедиться, что продолжим делать это, связывая военные цели со стратегическими целями. Этот диалог продолжается: мы и дальше будем фокусироваться на том, чтобы делать все возможное для поддержки Плана победы. Это — наша поддержка президента Зеленского. Не в моей компетенции публично оценивать его план", — сказал Ллойд Остин.

Относительно использования Украиной дальнобойного оружия, Ллойд сказал, что украинцы очень эффективно использовали собственные возможности удара с помощью БпЛА большой дальности.

"Мы видели, что украинцам удалось нанести удары по ряду стратегических точек поставки боеприпасов и это повлияло на ситуацию на поле боя. Важно отметить, что эти БпЛА можно производить в Украине. Украинцы способны быстро нарастить это производство, а БпЛА доказали свою высокую эффективность и точность", - сказал глава Пентагона.

Также Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнул, что США, в частности, предоставляют помощь в сфере безопасности Украине уже более двух с половиной лет и будут делать это в дальнейшем.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставляет Украине то, что нужно для успеха на фронте именно сейчас. Также проводится работа по будущей защите украинцев.

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