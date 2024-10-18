План перемоги України — Ллойд Остін заявив, чи підтримує США Зеленського

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters

Глава Пентагону заявив, що США зроблять усе можливе, щоб підтримати Президента України Володимира Зеленського в досягненні поставлених ним цілей. Також Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати робитимуть все можливе для підтримки Плану перемоги.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 18 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"План Перемоги — це план президента Зеленського. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти у сфері безпеки та підтримати президента України в його спробах досягти своїх цілей. Ми всі хочемо переконатися, що продовжимо робити це, пов'язуючи військові цілі зі стратегічними цілями. Цей діалог триває: ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це — наша підтримка президента Зеленського. Не в моїй компетенції публічно оцінювати його план", — сказав Ллойд Остін.

Щодо використання Україною далекобійної зброї, Ллойд сказав, що українці дуже ефективно використовували власні можливості удару за допомогою БпЛА великої дальності.

"Ми бачили, що українцям вдалося завдати ударів по низці стратегічних точок постачання боєприпасів і це вплинуло на ситуацію на полі бою. Важливо зазначити, що ці БпЛА можна виробляти в Україні. Українці здатні швидко наростити це виробництво, а БпЛА довели свою високу ефективність і точність", — сказав глава Пентагону.

Також Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі наголосив, що США, зокрема, надають безпекову допомогу Україні вже понад два з половиною роки і робитимуть це надалі.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надає Україні те, що потрібно для успіху на фронті саме зараз. Також проводиться робота для майбутнього захисту українців.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський оцінив офіційне запрошення України до НАТО як єдиний спосіб, що може зупинити війну з Росією.