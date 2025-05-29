Михаил Подоляк объяснил, будет ли Украина экспортировать оружие собственного производства

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Уже в этом году или в следующем году Украина может разрешить экспорт собственного оружия. Заработанные средства направят на усиление оборонных возможностей.

Об этом в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина" сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Представитель Офиса президента подчеркнул, что вопрос об экспорте оружия можно решить в ближайшее время: либо в этом году, либо в 2026 году.

"Этот вопрос неоднократно уже поднимался, и он понятен, потому что есть возможность зарабатывать средства, которые можно реинвестировать в свои оборонные возможности", — заявил Подоляк.

По его словам, государство не может выкупить все оружие украинского производства, поэтому нужно, чтобы была возможность продавать.

"Европейские партнеры же говорят, что они готовы будут это покупать и отправлять обратно в Украину, то есть такие схемы проговариваются. И я думаю, что такие решения будут", — отметил политик.

Также он добавил, что Владимир Зеленский понимает, насколько выгодно, чтобы государство экспортировало оружие.

"Чтобы одновременно государство могло и закупать оружие, и то, что остается, могло бы продаваться и опять же нашими партнерами поставляться в Украину", — объяснил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который происходит 19 мая, не привел к сдвигу в вопросе о прекращении войны. РФ демонстрирует, что не желает завершать вооруженную агрессию.

Ранее в Офисе президента сообщили, что во время переговоров в Стамбуле РФ настаивала на том, чтобы Украина отказалась даже от тех территорий, которые сейчас не в оккупации. Кроме того, россияне считают, что Украина не должна быть членом ни одного военного союза.