Михайло Подоляк пояснив, чи буде Україна експортувати зброю власного виробництва

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Вже цьогоріч або наступного року Україна може дозволити експорт власної зброї. Зароблені кошти скерують на посилення оборонних можливостей.

Про це в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна" повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Представник Офісу президента наголосив, що питання щодо експорту зброю можна вирішити найближчим часом: або цього року, або у 2026 року.

"Це питання неодноразово вже підіймалося, і воно зрозуміле, тому що є можливість заробляти кошти, які можна реінвестувати у свої оборонні можливості", — заявив Подоляк.

За його словами, держава не може викупити всю зброю українського виробництва, тому потрібно, щоб була можливість її продавати.

"Європейські партнери ж говорять, що вони готові будуть це купувати й відправляти назад в Україну, тобто такі схему проговорюються. І я думаю, що такі рішення будуть", — зазначив політик.

Також він додав, що Володимир Зеленський розуміє, наскільки вигідно, щоб держава експортувала зброю.

"Щоб одночасно держава могла і закуповувати зброю, і те, що залишається, могло би продаватися і знову ж таки нашими партнерами постачатися в Україну", — пояснив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбувається 19 травня, не призвела до зрушення в питанні щодо припинення війни. РФ демонструє, що не бажає завершувати збройну агресію.

Раніше в Офісі президента повідомили, що під час перемовин у Стамбулі РФ наполягала на тому, щоб Україна відмовилася навіть від тих територій, які зараз не в окупації. Крім того, росіяни вважають, що Україна не має бути членом жодного військового союзу.