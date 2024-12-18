ЕС может надавить на РФ, особенно на ее теневой флот, чтобы принудить к переговорам с Украиной

Катастрофа русского танкера в Черном море. Фото: Скриншот

Теневой флот РФ, доставляющий нефть заказчикам, несмотря на санкции, все еще успешно работает. Но из-за последних случаев аварий и, как следствие, экологических катастроф, на эти танкеры ЕС может ужесточить санкции.

Об этом в эфире "Мы Украина" заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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По его словам, в России сейчас поразительное количество танкеров, которые в месяц она отправляет с Балтийского моря. Однако санкции влияют, потому что эти суда очень старые и часто ломаются.

"А еще такие суда не страхуются, а каждое судно, без страховки выходившее море означает, что фактически оно ну вне закона. Во-вторых, вы видели, что после трех уже случаев утечки загрязняющего море мазута от ЕС можно наконец ожидать усиление санкций", — сказал Чернев.

Заместитель председателя Комитета ВР акцентировал, что ужесточение санкций может стать своеобразной подготовкой к переговорам, но пока РФ к ним не готова и на нее нужно усилить давление.

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239".

Также мы сообщали, что в Черном море утонул российский плавучий кран.