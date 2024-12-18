ЄС може натиснути на РФ, особливо на її тіньовий флот, щоб примусити до переговорів з Україною

Катастрофа російського танкера в Чорному морі. Фото: Скриншот

Тіньовий флот РФ, що доставляє нафту замовникам попри санкції, все ще успішно працює. Але через останні випадки аварій і, як наслідок, екологічних катастроф, на цих танкерах ЄС може посилити санкції.

Про це в етері "Ми Україна" заявив заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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За його словами, у Росії зараз вражаюча кількість танкерів, які на місяць вона відправляє з Балтійського моря. Проте санкції впливають, бо ці судна дуже старі та часто ламаються.

"А ще такі судна не страхуються, а кожне судно, яке без страховки виходив море означає, що фактично воно ну поза законом. По-друге, ви бачили, що після трьох вже випадків витікання мазуту, який забруднює море, від ЄС можна нарешті очікувати посилення санкцій", — сказав Чернєв.

Заступник голови Комітету ВР акцентував, що посилення санкцій може стати своєрідною підготовкою до переговорів, але поки що РФ до них не готова і на неї треба посилити тиск.

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".

Також ми повідомляли, що у Чорному морі потонув російський плавучий кран.