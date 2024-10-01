Вступление Украины в НАТО при каденции Рютте - комментарий ВР - новости

Верховная Рада. Фото: FB/ВР

Александр Мережко, глава комитета внешней политики ВР, надеется, что за время каденции Марка Рютте как генсека НАТО Украина станет полноправным членом этого оборонного альянса. При этом ясно, что принципиальное решение зависит от государств-членов НАТО, прежде всего от США.

Об этом политик сказал в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Мережко, от генсека НАТО зависят определенные политические вещи. Он может на своем уровне способствовать ускорению этого процесса.

"Например, в процедурных вещах, ведь секретариат любой международной организации имеет влияние. В общем, Рютте хорошо понимает угрозу, которую представляет Россия для мира в Европе и НАТО, поэтому я уверен, что он будет эффективным генеральным секретарем НАТО", — убежден Мережко.

Напомним, во вторник, 1 октября, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО. Он отметил, что Украина станет одним из его главных приоритетов, а также отметил важность укрепления обороны Альянса и расширения партнерских отношений.

А уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок, когда даже часть ее территории будет оккупирована Россией. При этом, если говорить о возвращении всех территорий как способе страны вступить в блок, это будет стимулом для президента РФ Владимира Путина продолжать войну.